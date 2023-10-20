Многие люди испытывают некоторый дискомфорт от секса во время месячных. Поэтому некоторые женщины используют тампоны в надежде на удобство и чистоту. Однако врачи не рекомендуют использовать обычные тампоны во время секса из-за риска влагалища или потерять тампон глубоко внутри.

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Специальные тампоны, предназначенные для секса, являются альтернативой, как говорят производители. Они не имеют ниточки и аппликатора, что делает их удобнее использовать во время секса, а также при занятиях спортом или походах в бассейн. Эти тампоны обычно имеют особую форму, которая адаптируется к контурам влагалища, обеспечивая больше комфорта и защиты во время интимных отношений.

Тампоны для секса

Тампоны для секса делают без веревки по эстетическим соображениям – чтобы партнеры могли забыть о месячных. Еще их изготовляют из более мягких материалов, чтобы тампон не ощущался, однако опыт использования таких тампонов у всех разный.

Исследования о безопасности и эффективности специальных тампонов для секса пока не проводились. Но важно отметить, что их использование может иметь определенные риски. В редких случаях использование тампонов во время секса может привести к токсическому шоку – серьезному бактериальному заболеванию. Это может произойти, если тампон остается во влагалище более восьми часов или если при его удалении возникают микротравмы, например из-за прилипания к стенкам влагалища.

Важно помнить, что тампон не является средством контрацепции и не обеспечивает защиту от ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) и нежелательную беременность. Поэтому для предотвращения этих рисков следует использовать презервативы независимо от фазы цикла. Кроме того, нужно учитывать, что тампон будет впитывать как кровь, так и природную смазку, что может вызвать дискомфорт во время секса.

Как заниматься сексом во время месячных

Перед сексом следует вытащить тампон или менструальную чашу, а на кровать можно постелить темное полотенце. Если заниматься сексом в миссионерской позе, крови вытекает меньше – все дело в силе тяготения.

В остальном менструальный секс ничем не отличается от секса в другие дни цикла, и ни в коем случае нельзя забывать о барьерных методах контрацепции. Презервативы бывают не только мужскими, есть еще дамские.