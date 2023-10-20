Багато людей відчувають деякий дискомфорт від сексу під час місячних. Тому деякі жінки використовують тампони, сподіваючись на зручність і чистоту. Однак лікарі не рекомендують використовувати звичайні тампони під час сексу через ризик піхви або загубити тампон глибоко всередині.

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Спеціальні тампони призначені для сексу є альтернативою, як кажуть виробники. Вони не мають ниточки та аплікатора, що робить їх зручнішими для використання під час сексу, а також при заняттях спортом чи походах у басейн. Ці тампони зазвичай мають особливу форму, яка адаптується до контурів піхви, забезпечуючи більше комфорту та захисту під час інтимних стосунків.

Тампони для сексу

Тампони для сексу роблять без мотузки з естетичних міркувань – щоб партнери могли забути про місячні. Ще їх виготовляють із м'якших матеріалів, щоб тампон не відчувався, проте досвід використання таких тампонів у всіх різний.

Дослідження про безпеку та ефективність спеціальних тампонів для сексу поки що не проводилися. Але важливо зазначити, що їх використання може мати певні ризики. У поодиноких випадках використання тампонів під час сексу може призвести до токсичного шоку – серйозного бактеріального захворювання. Це може статися, якщо тампон залишається у піхві понад вісім годин або якщо при його видаленні виникають мікротравми, наприклад, через прилипання до стінок піхви.

Важливо пам'ятати, що тампон не є засобом контрацепції і не забезпечує захист від ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом) та небажаної вагітності. Тому для запобігання цим ризикам слід використовувати презервативи незалежно від фази циклу. Крім того, потрібно враховувати, що тампон буде вбирати як кров, так і природне мастило, що може викликати дискомфорт під час сексу.

Як займатися сексом під час місячних

Перед сексом варто витягти тампон або менструальну чашу, а на ліжко можна постелити темний рушник. Якщо займатися сексом у місіонерській позі, крові витікатиме менше – вся справа в силі тяжіння.

В іншому менструальний секс нічим не відрізняється від сексу в інші дні циклу, і в жодному разі не можна забувати про бар'єрні методи контрацепції. Презервативи бувають не тільки чоловічими, є ще жіночі.