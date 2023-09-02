Однак це не означає, що з сухістю, лущенням або підвищеною вологістю стоп потрібно миритися. Тому доглядати стопи потрібно всім.

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Догляд за шкірою стоп

Ноги потрібно мити не рідше ніж раз на добу з використанням низьколужного або нейтрального мила, інакше виникає ризик пошкодити або пересушити шкіру. Причому розпочинати гігієнічні процедури потрібно з теплої води, а потім переходити на прохолодну. Після миття витирати ноги потрібно окремим рушником – найкраще не надто жорстким.

Шкарпетки та взуття одягати потрібно вже після того, як стопи висохнуть. До речі, краще віддавати перевагу бавовняним або вовняним виробам, оскільки синтетика зменшує доступ повітря до шкіри та підвищує пітливість. Взуття важливо носити за розміром — воно не має бути занадто тісним або надто вільним і приносити будь-який дискомфорт.

Зволоження шкіри стоп

Так, якщо шкіра стоп нормальна, достатньо використовувати звичайний нежирний крем або лосьйон для тіла. Тоді як при сухій шкірі та тріщинах важливо періодично видаляти тверду шкіру (найкраще, якщо це буде робити лікар), застосовувати пом'якшувальні засоби з сечовиною або саліциловою кислотою.

Для вологої шкіри ніг теж є спеціальний догляд. Для зменшення пітливості потрібно щодня приймати душ чи мити ноги з милом. Робити процедуру бажано наприкінці робочого дня, насухо протираючи шкіру рушником. Варто приділити час важкодоступним місцям між пальцями, в області підошви і ступнів. Потрібно взяти за правило щоденну зміну шкарпеток та обробку взуття.

Догляд за нігтями

Дуже важливо правильно стригти нігті на ногах. Обрізати їх потрібно в міру відростання – по прямій лінії, без заокруглень. Стригти нігті під корінь не рекомендується, оскільки це може призвести до вростання нігтьової пластини, появи болю та ризику інфікування.

Усім рекомендується робити медичний педикюр у подолога. Лікар огляне стопи, оцінить будову пальців та нігтьової пластини, загальний стан шкіри стоп та міжпальцевого простору, вислухає скарги, запропонує способи розв'язання проблеми та допоможе вибрати домашній догляд.