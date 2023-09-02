Однако это не означает, что с сухостью, шелушением или повышенной влажностью стоп нужно мириться. Поэтому ухаживать за стопами нужно всем.

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Уход за кожей стоп

Ноги нужно мыть не реже раза в сутки с использованием низкощелочного или нейтрального мыла, иначе возникает риск повредить или пересушить кожу. Причем приступать к гигиеническим процедурам нужно с теплой воды, а затем переходить на прохладную. После мытья вытирать ноги нужно отдельным полотенцем – лучше не слишком жестким.

Носки и обувь одевать нужно уже после того, как стопы высохнут. Кстати, лучше отдавать предпочтение хлопковым или шерстяным изделиям, поскольку синтетика уменьшает доступ воздуха к коже и повышает потливость. Обувь важно носить по размеру — она не должна быть слишком тесной или слишком свободной и приносить какой-либо дискомфорт.

Увлажнение кожи стоп

Да, если кожа стоп нормальная, достаточно использовать обычный нежирный крем или лосьон для тела. В то время как при сухой коже и трещинах важно периодически удалять твердую кожу (лучше всего, если это будет делать врач), применять смягчающие средства с мочевиной или салициловой кислотой.

Для влажной кожи ног тоже есть специальный уход. Для уменьшения потливости нужно каждый день принимать душ или мыть ноги с мылом. Делать процедуру желательно в конце рабочего дня, насухо протирая кожу полотенцем. Следует уделить время труднодоступным местам между пальцами, в области подошвы и ступней. Нужно взять за правило ежедневную смену носков и обработку обуви.

Уход за ногтями

Очень важно правильно стричь ногти на ногах. Обрезать их нужно по мере отрастания – по прямой линии, без закруглений. Стричь ногти под корень не рекомендуется, поскольку это может привести к врастанию ногтевой пластины, появлению боли и риску инфицирования.

Всем рекомендуется делать медицинский педикюр у пола. Врач осмотрит стопы, оценит строение пальцев и ногтевой пластины, общее состояние кожи стоп и межпальцевого пространства, выслушает жалобы, предложит способы решения проблемы и поможет выбрать домашний уход.