Коронавірус виявили на ЧАЕС – Чорнобильській атомній електростанції. Інфікованим виявився один із працівників, зараз він під наглядом лікарів. Ще одну людину визначили як контактну та відправили на самоізоляцію.

У одного з представників персоналу Чорнобильської атомної електростанції підтвердили наявність коронавірусу. Про це 23 червня повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

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Інфікований перебував у відпустці, востаннє на роботі був ще 9 червня, тож із працівників Чорнобильської АЕС визначили лише одну людину як контактну.

Унаслідок виявлення COVID-19 на ЧАЕС:

Інфікованого працівника відправили на самоізоляцію та під нагляд лікаря.

Контактна особа з підозрою на коронавірусну інфекцію також перебуває на самоізоляції.

На ЧАЕС, як нагадують у Держагентстві з управління зоною відчуження, суворо дотримуються протиепідемічних заходів та умов адаптивного карантину.

Коронавірус в Україні станом на 23 червня: кількість інфікованих – 38 тисяч і 74 людини. Причому нових випадків за минулу добу – 833. Такими, що вилікувалися, вважають майже 17 тисяч людей, а померли, на жаль, вже 1035 людей.