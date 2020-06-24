У работника Чернобыльской АЭС обнаружили COVID-19
Коронавирус обнаружили на ЧАЭС – Чернобыльской атомной электростанции. Инфицированным оказался один из сотрудников, сейчас он под наблюдением врачей. Еще одного человека определили как контактного и отправили на самоизоляцию.
У одного из представителей персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвердили наличие коронавируса. Об этом 23 июня сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
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Инфицированный находился в отпуске, последний раз на работе был еще 9 июня, поэтому из сотрудников Чернобыльской АЭС определили только одного человека как контактного.
В результате выявления COVID-19 на ЧАЭС:
- Инфицированного работника отправили на самоизоляцию и под наблюдение врача.
- Контактное лицо с подозрением на наличие коронавирусной инфекции также находится на самоизоляции.
На ЧАЭС, как напоминают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, строго придерживаются противоэпидемических мероприятий и условий адаптивного карантина.