Коронавирус обнаружили на ЧАЭС – Чернобыльской атомной электростанции. Инфицированным оказался один из сотрудников, сейчас он под наблюдением врачей. Еще одного человека определили как контактного и отправили на самоизоляцию.

У одного из представителей персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвердили наличие коронавируса. Об этом 23 июня сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

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Инфицированный находился в отпуске, последний раз на работе был еще 9 июня, поэтому из сотрудников Чернобыльской АЭС определили только одного человека как контактного.

В результате выявления COVID-19 на ЧАЭС:

Инфицированного работника отправили на самоизоляцию и под наблюдение врача.

Контактное лицо с подозрением на наличие коронавирусной инфекции также находится на самоизоляции.

На ЧАЭС, как напоминают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения, строго придерживаются противоэпидемических мероприятий и условий адаптивного карантина.