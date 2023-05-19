Наразі виявилось, що боротись із сонливістю здатний не лише популярний кофеїн. Група вчених із Університету Макмастера провела метанааліз випробувань кількох дієвих речовин і з'ясувала, що солріамфетол найшвидше усуває денну сонливість.
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Деталі дослідження
Метааналіз включав 14 досліджень солріамфетолу, армодафініл-модафінілу і пітолізанта. Усі три препарати раніше уже показали свою ефективність у порівнянні з плацебо.
Крім того, Солріамфетол, армодафініл-модафініл і пітолізант уже застосовуються в медичній практиці. Рецепт на один із цих препаратів можна отримати в лікаря. Однак ніколи раніше їхню дієвість не порівнювали.
Згідно з даними канадських учених, найефективнішим серед трьох виявився саме солріамфетол.
Деяким захворюванням характерна сонливість
Зокрема, ці симптоми часто спостерігаються у людей із затяжним COVID-19.
Також на гостру потребу подрімати вдень скаржаться ті, хто має зайву вагу. Це важливо, оскільки дуже багато людей у наш час страждають на ожиріння. Особливо це стосується жителів країн із високим рівнем доходу.
Ба більше, останні дослідження показали, що саме денний сон призводить до появи надмірної ваги, а не навпаки, ожиріння стає причиною сонливості. Тож, сонливість лише погіршує стан людей, які намагаються позбутись зайвої ваги.