Наразі виявилось, що боротись із сонливістю здатний не лише популярний кофеїн. Група вчених із Університету Макмастера провела метанааліз випробувань кількох дієвих речовин і з'ясувала, що солріамфетол найшвидше усуває денну сонливість.

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Деталі дослідження

Метааналіз включав 14 досліджень солріамфетолу, армодафініл-модафінілу і пітолізанта. Усі три препарати раніше уже показали свою ефективність у порівнянні з плацебо.

Крім того, Солріамфетол, армодафініл-модафініл і пітолізант уже застосовуються в медичній практиці. Рецепт на один із цих препаратів можна отримати в лікаря. Однак ніколи раніше їхню дієвість не порівнювали.

Згідно з даними канадських учених, найефективнішим серед трьох виявився саме солріамфетол.

Важливо! Учені наголошують, що їх висновки є важливими й потрібними, адже від 15 до 30% населення Північної Америки так чи інакше страждає від денної сонливості або хронічної втоми.

Деяким захворюванням характерна сонливість

Зокрема, ці симптоми часто спостерігаються у людей із затяжним COVID-19.

Також на гостру потребу подрімати вдень скаржаться ті, хто має зайву вагу. Це важливо, оскільки дуже багато людей у наш час страждають на ожиріння. Особливо це стосується жителів країн із високим рівнем доходу.

Ба більше, останні дослідження показали, що саме денний сон призводить до появи надмірної ваги, а не навпаки, ожиріння стає причиною сонливості. Тож, сонливість лише погіршує стан людей, які намагаються позбутись зайвої ваги.