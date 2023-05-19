Оказалось, что бороться с сонливостью способен не только популярный кофеин. Группа ученых из Университета Макмастера провела метанаализ испытаний нескольких действенных веществ и выяснила, что солриамфетол быстрее всего устраняет дневную сонливость.

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Детали исследования

Метаанализ включал 14 исследований солриамфетола, армодафинил-модафинила и питолиза. Все три препарата ранее уже показали свою эффективность по сравнению с плацебо.

Кроме того, Солриамфетол, армодафинил-модафинил и питолизант уже используются в медицинской практике. Рецепт на один из этих препаратов можно получить у врача. Однако никогда раньше их действенность не сравнивала.

Согласно данным канадских ученых, самым эффективным среди трех оказался именно солриамфетол.

Важно! Ученые отмечают, что их выводы важны и нужны, ведь от 15 до 30% населения Северной Америки так или иначе страдает дневной сонливостью или хронической усталостью.

Некоторым заболеваниям характерна сонливость

В частности, эти симптомы часто наблюдаются у людей с затяжным COVID-19.

Также на острую потребность вздремнуть днем жалуются те, кто лишний. Это важно, поскольку очень многие в настоящее время страдают ожирением. Особенно это касается жителей стран с высоким уровнем дохода.

Более того, последние исследования показали, что именно дневной сон приводит к появлению избыточного веса, а не наоборот, ожирение становится причиной сонливости. Так что сонливость лишь ухудшает состояние людей, которые пытаются избавиться от лишнего веса.