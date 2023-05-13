Однако действительно ли этот кофе полностью лишен кофеина и это более полезный способ пить любимый напиток, рассказываем дальше.
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Что нужно знать о кофе без кофеина
Кофе без кофеина – это кофе из кофейных зерен, из которых "убрали" не менее 97% кофеина.
К примеру, зерна могли промыть в специальном растворе. Также кофеин избавляется с помощью углекислого газа или специального угольного фильтра. Этот метод декофенации известен как Swiss Water.
Или такой же кофе без кофеина по вкусу, как обычный
Однако декофенация может влиять на вкус и запах – они становятся более мягкими. Но вам тоже будет нравиться и аромат – фактически такой же, как у обычного кофе.
Но нельзя сказать, что кофе без кофеина не содержит этого вещества, ведь в нем содержится примерно 3 миллиграмма кофеина на чашку.
Для сравнения, в классическом кофе – примерно 70 – 140 миллиграмм кофеина. В зависимости от типа кофе и размера чашки.
Полезен ли кофе без кофеина
В кофе содержится много антиоксидантов и питательных веществ. Это не меняется в отношении кофе без кофеина.
Ведь кофе является самым большим источником антиоксидантов для людей, если их рацион не совсем полезен и они придерживаются так называемой американской "диеты" с большим количеством красного мяса и полуфабрикатов.
Кофе без кофеина имеет столько же антиоксидантов, что и классический.
Но, конечно, нельзя ставить знак равенства между кофе с кофеином и без. Прежде всего потому, что она не будет иметь такого стимулирующего эффекта на нашу нервную систему, а зачастую ради этого люди ее и употребляют.
Так что взбодриться кофе без кофеина вам не поможет.
Кому советуют употреблять кофе без кофеина
Нужно помнить, что норма для взрослых не более 400 миллиграммов кофеина в сутки. Все, что выше этого показателя, может привести к повышенному артериальному давлению и проблемам со сном.
Но бывают случаи, когда кофеин противопоказан человеку, в частности:
- человек принимает таблетки, взаимодействующие с кофеином;
- человек очень чувствителен к кофеину.
- людям с тревожностью и бессонницей.
В этих случаях однозначно лучше перейти на декофеиновый кофе. Также кофе советуют употреблять осторожнее беременным женщинам и кормящим грудью.