Обо всех нюансах рассказала врач-диетолог Оксана Скитылинская. Итак, дальше вы узнаете: сколько и как пить любимый кофе.

Смотрите также 5 кричащих сигналов организма, что вам нужно отказаться от кофе

Можно ли пить кофе на голодный желудок

Наш желудок – это орган, который может выдерживать присутствие многих различных веществ, в частности вредных. Слизистая покрыта слоем защитной слизи, который защищает ее от соляной кислоты, необходимой для переваривания пищи.

Оказалось, что даже супер крепкий кофе никак не связан ни с гастритами, ни с язвами.

Кофе стимулирует образование соляной кислоты, но это никак не влияет на слизистую желудка. Однако для людей, у которых есть рефлюксная болезнь, это может вызвать изжогу,

– отметила диетология.

Но этому также можно помочь, просто, если добавить в кофе молоко.

Обратите внимание! Кофе ускоряет перистальтику, поэтому полезен для тех, у кого закрепи. Также кофе стимулирует образование желчи (обладает легким желчегонным эффектом) и секрецию поджелудочной железы. Эти ее свойства означают, что она улучшает пищеварение.

Кофе и сахарный диабет

Исследователи установили, что для людей, страдающих диабетом, кофе может быть полезным – он способствует снижению уровня глюкозы и мочевой кислоты, уменьшает инсулинорезистентность. Также снижается уровень системного воспаления.

Кофе, стеатоз печени, фиброз и цирроз

По словам диетологии, кофе положительно влияет на работу печени, уменьшает отложение жира в клетках печени, замедляет образование фиброза и прогрессирование цирроза.

Кофе и рак

Напиток связывают со снижением риска рака полости рта, гортани, толстого кишечника. Как объяснила Скиталинская, это происходит из-за присутствия биологически активных соединений, включая алкалоиды кофеин и тригонеллин, полифенолы, хлорогеновую кислоту.

Эти вещества замедляют повреждение клеток, активируют гены, участвующие в репарации ДНК, ингибируют метастазирование.

Кофе и остеопороз

Кофеин действительно незначительно может уменьшать свойства организма усваивать кальций, но это можно полностью компенсировать, добавив 1 – 2 столовых ложки молока к кофе.



Чтобы кофе не вымывал кальций, добавьте в напиток немного молока / Фото Unsplash

Кофе, сердечно-сосудистые заболевания и гипертензия

Потребление кофе имеет корреляцию с более низким риском смертности от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.

Умеренное употребление кофе для людей, не имеющих гипертонической болезни, не повышает, а может даже снижать риск развития артериальной гипертензии.

Что подразумевается, когда речь идет об умеренном потреблении кофе? Это, по словам диетологии, 1 – 3 чашки/день. Такое количество не влияет негативно на артериальное давление у большинства людей, в том числе и у больных артериальной гипертензией.

Кофе и стресс

Мы знаем, что кофе бодрит тело и мозг, это некий стимулятор, в том числе через образование и выделение в кровь адреналина. А он, в свою очередь, стимулирует прилив крови к сердцу и мозгу.

Однако параллельно растет и кортизол – гормон надпочечников. Их обоих называют гормонами стресса.

Внимание! Слишком много кофеина может повлечь за собой усиление тревоги, нервозность, нарушение сна, головные боли, ускорение сердцебиения, повышение кровяного давления, нарушение сердечного ритма.

Кофе и тестостерон

Кофе в сочетании с физическими нагрузками увеличивает уровень тестостерона, что означает, что увеличивает уровень физической выносливости во время выполнения силовых и аэробных упражнений. Кофе рекомендуется употреблять незадолго до занятий.

По словам Оксаны Скиталинской, существует много исследований, которые демонстрируют положительные и отрицательные эффекты кофеина. Максимальная допустимая доза кофеина в день – 300 мг. Но, количество кофеина, который имеет полезное и вредное воздействие, может быть разной для разных людей.

Кофе может принести много пользы, если относиться к нему не только, как к терпкому напитку, но и как к лекарству. Пусть это будет 1 –2 чашечки, но качественного напитка и тогда он точно принесет только пользу,

– резюмировала врач.