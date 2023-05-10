Обо всех нюансах рассказала врач-диетолог Оксана Скитылинская. Итак, дальше вы узнаете: сколько и как пить любимый кофе.
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Можно ли пить кофе на голодный желудок
Наш желудок – это орган, который может выдерживать присутствие многих различных веществ, в частности вредных. Слизистая покрыта слоем защитной слизи, который защищает ее от соляной кислоты, необходимой для переваривания пищи.
Оказалось, что даже супер крепкий кофе никак не связан ни с гастритами, ни с язвами.
Кофе стимулирует образование соляной кислоты, но это никак не влияет на слизистую желудка. Однако для людей, у которых есть рефлюксная болезнь, это может вызвать изжогу,
– отметила диетология.
Но этому также можно помочь, просто, если добавить в кофе молоко.
Кофе и сахарный диабет
Исследователи установили, что для людей, страдающих диабетом, кофе может быть полезным – он способствует снижению уровня глюкозы и мочевой кислоты, уменьшает инсулинорезистентность. Также снижается уровень системного воспаления.
Кофе, стеатоз печени, фиброз и цирроз
По словам диетологии, кофе положительно влияет на работу печени, уменьшает отложение жира в клетках печени, замедляет образование фиброза и прогрессирование цирроза.
Кофе и рак
Напиток связывают со снижением риска рака полости рта, гортани, толстого кишечника. Как объяснила Скиталинская, это происходит из-за присутствия биологически активных соединений, включая алкалоиды кофеин и тригонеллин, полифенолы, хлорогеновую кислоту.
Эти вещества замедляют повреждение клеток, активируют гены, участвующие в репарации ДНК, ингибируют метастазирование.
Кофе и остеопороз
Кофеин действительно незначительно может уменьшать свойства организма усваивать кальций, но это можно полностью компенсировать, добавив 1 – 2 столовых ложки молока к кофе.
Чтобы кофе не вымывал кальций, добавьте в напиток немного молока / Фото Unsplash
Кофе, сердечно-сосудистые заболевания и гипертензия
Потребление кофе имеет корреляцию с более низким риском смертности от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта.
Умеренное употребление кофе для людей, не имеющих гипертонической болезни, не повышает, а может даже снижать риск развития артериальной гипертензии.
Что подразумевается, когда речь идет об умеренном потреблении кофе? Это, по словам диетологии, 1 – 3 чашки/день. Такое количество не влияет негативно на артериальное давление у большинства людей, в том числе и у больных артериальной гипертензией.
Кофе и стресс
Мы знаем, что кофе бодрит тело и мозг, это некий стимулятор, в том числе через образование и выделение в кровь адреналина. А он, в свою очередь, стимулирует прилив крови к сердцу и мозгу.
Однако параллельно растет и кортизол – гормон надпочечников. Их обоих называют гормонами стресса.
Кофе и тестостерон
Кофе в сочетании с физическими нагрузками увеличивает уровень тестостерона, что означает, что увеличивает уровень физической выносливости во время выполнения силовых и аэробных упражнений. Кофе рекомендуется употреблять незадолго до занятий.
По словам Оксаны Скиталинской, существует много исследований, которые демонстрируют положительные и отрицательные эффекты кофеина. Максимальная допустимая доза кофеина в день – 300 мг. Но, количество кофеина, который имеет полезное и вредное воздействие, может быть разной для разных людей.
Кофе может принести много пользы, если относиться к нему не только, как к терпкому напитку, но и как к лекарству. Пусть это будет 1 –2 чашечки, но качественного напитка и тогда он точно принесет только пользу,
– резюмировала врач.