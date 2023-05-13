Однак, чи дійсно ця кава повністю позбавлена кофеїну і це корисніший спосіб пити улюблений напій, розповідаємо далі.

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Що треба знати про каву без кофеїну

Кава без кофеїну – це кава з кавових зерен, з яких "прибрали" щонайменше 97% кофеїну.

Наприклад, зерна могли промити в спеціальному розчині. Також кофеїну позбуваються за допомогою вуглекислого газу або спеціального вугільного фільтру. Цей метод декофенації відомий як Swiss water.

Поживна цінність кави без кофеїну нічим не відрізняється від класичної кави.

Чи така ж кава без кофеїну на смак, як звичайна

Проте декофенація може впливати на смак та запах – вони стають м'якшими. Але вам теж смакуватиме і аромат – фактично такий же, як у звичайної кави.

Але не можна сказати, що кава без кофеїну зовсім позбавлена цієї речовини, адже в ній міститься приблизно 3 міліграми кофеїну на чашку.

Для порівняння, у класичній каві – приблизно 70 – 140 міліграмів кофеїну. В залежності від типу кави та розміру чашки.

Чи корисна кава без кофеїну

В каві міститься багато антиоксидантів та поживних речовин. Це не змінюється щодо кави без кофеїну.

Адже кава є чи найбільшим джерелом антиоксидантів для людей, якщо їхній раціон не зовсім корисний і вони дотримуються так званої американської "дієти" з великою кількістю червоного м'яса та напівфабрикатів.

Кава без кофеїну має стільки ж антиоксидантів, що і класична.

Але, звичайно, не можна ставити знак рівності між кавою з кофеїном та без. Передусім тому, що вона не буде мати такого стимулюючого ефекту на нашу нервову систему, а часто лише заради цього люди її й вживають.

Тож збадьоритись кава без кофеїну вам не допоможе.

Кому радять вживати каву без кофеїну

Потрібно пам'ятати, що норма для дорослих не більше, ніж 400 міліграмів кофеїну на добу. Усе, що вище цього показника, може призвести до підвищеного артеріального тиску та проблем зі сном.

Але бувають випадки, коли кофеїн протипоказаний людині, зокрема коли:

людина приймає пігулки, які взаємодіють з кофеїном;

людина дуже чутлива до кофеїну.

людям з тривожністю та безсонням.

В цих випадках однозначно краще перейти на декофеїнову каву. Також каву радять вживати обережніше вагітним жінкам та тим, хто годує грудьми.