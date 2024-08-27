Меніск – хрящова структура, що розташованою між суглобовими поверхнями. У колінному суглобі він відіграє ключову роль в амортизації ударів при стрибках, бігу та ходьбі.

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При надмірному навантаженні меніск може пошкоджуватися або розриватися. Згідно зі статистикою із США, з такими травмами стикаються від 12 до 14% населення, причому близько третини випадків пов'язані з активними заняттями спортом.

Операція на меніску

Хірургічні процедури при травмах меніска діляться на два типи. В ідеалі, хірурги прагнуть зберегти меніск, виконуючи артроскопічну операцію, яка не потребує великого розрізу та проводиться через маленький отвір з використанням спеціального інструменту.

Коли зберегти меніск не вдається, виконують меніскектомію – видалення пошкодженої частини меніска, яка також часто проводиться артроскопічно.

Коли можна займатися спортом після операції

Більшість пацієнтів повертаються до спортивних занять протягом кількох тижнів після операції. Огляд досліджень 2019 показав, що професійні атлети відновлюють спортивну кар'єру в 81 – 88% випадків після операції на меніску. Передбачається, що для любителів результати можуть бути схожими.

Реабілітація

Середній період реабілітації після меніскектомії становить 2 – 3 місяці, а після відновної операції – 6 – 8 місяців. Протягом цього часу більшість пацієнтів може відновити спортивні заняття, але важливо робити це поступово та під контролем фахівців, дотримуючись реабілітаційної програми та поступово збільшуючи навантаження.