Зазвичай вірусні інфекції минають без втручання і голос повертається до норми протягом одного-двох тижнів після одужання.

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Як доглядати за горлом під час хвороби

Вживайте достатню кількість рідини, уникайте алкоголю та впливу тютюнового диму. Інгаляції пари, наприклад, від чашки з гарячою водою, допоможуть звільнити носові проходи та зволожити голосові зв'язки.

Зберігайте голосовий спокій, обмежте спілкування. Якщо потрібно говорити, уникайте шепоту, оскільки це може перенапружувати голосові м'язи. Натомість використовуйте тихий, але повноцінний голос, ніби ви спілкувалися з людиною, яка перебуває поряд з вами. Це особливо важливо у перші дні хвороби.

Що робити, якщо хрипота не минає

Якщо за два – три тижні після одужання голос не відновився, варто відвідати отоларинголога. Можливою причиною може бути утворення вузликів у голосових складках. У такому разі лікар може направити вас до логопеда для проведення голосової терапії.

Також у період хвороби ви могли набути звички напружувати голосові зв'язки, особливо якщо ви змушували себе говорити або співати, коли вони були запалені. Це може призвести до збереження хрипкості голосу навіть після одужання.

Логопед може запропонувати спеціальні вправи для полегшення голосоутворення. Однією з таких вправ є губні трелі (випускання повітря через стислі губи), які допомагають розслабити голосові зв'язки та позбутися звички їхньої напруги, що виникла під час інфекції.