Лише за серпень по областях зафіксували понад 26 тисяч випадків захворювання. Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич, пише 24 Канал.

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За серпень на Covid-19 захворіло понад 26 тисяч українців

За словами Марії Карчевич, за неповний серпень вже зафіксували понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус серед українців. У червні їх було всього 2300.

Ще в часи пандемії було запроваджено законодавство, за яким можна отримати лікарняний дистанційно. Це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність,

– повідомила заступниця міністра.

Також вона попередила, якщо хвороба не відступає понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми. У такому випадку представниця МОЗ рекомендує звернутися до лікаря особисто.