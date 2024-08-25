Только за август по областям зафиксировали более 26 тысяч случаев заболевания. Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, пишет 24 Канал.

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За август Covid-19 заболело более 26 тысяч украинцев

По словам Марии Карчевич, за неполный август уже зафиксировали более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом среди украинцев. В июне их было всего 2300.

Еще во времена пандемии было введено законодательство, по которому можно получить больничный дистанционно. Это уменьшает количество контактов, и находясь дома можно обратиться к врачу, проконсультироваться и на 5 дней получить справку о нетрудоспособности,

– сообщила заместитель министра.

Также она предупредила, если болезнь не отступает более 5 дней, это свидетельствует о тяжелых симптомах. В таком случае представитель Минздрава рекомендует обратиться к врачу лично.