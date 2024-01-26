Експерти Національної служби здоров'я України (НСЗУ) наголосили, що насправді за аналізи, які призначив лікар, пацієнти не повинні платити зі своєї кишені.

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Аналізи, необхідні для діагностики та визначення схеми лікування, покриваються Програмою медичних гарантій і є безоплатними для пацієнта,

– наголосили в НСЗУ.

Хто призначає обстеження

У НСЗУ нагадали, що обстеження призначає сімейний або лікуючий лікар, який і створює електронне направлення.

Якщо пацієнт перебуває у стаціонарі, направлення не потрібне, а призначені обстеження – безкоштовні.

Окремого пакета "Аналізи" немає

Водночас у відомстві уточнили, що окремого пакета "Аналізи" не існує. Але при цьому майже кожен пакет передбачає певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до специфіки надання медичної допомоги.

Подивитися призначені аналізи за пакетом, який вас цікавить, можна на сайті НСЗУ.

Водночас у Службі здоров'я зауважили, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.