Експерти Національної служби здоров'я України (НСЗУ) наголосили, що насправді за аналізи, які призначив лікар, пацієнти не повинні платити зі своєї кишені.
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Аналізи, необхідні для діагностики та визначення схеми лікування, покриваються Програмою медичних гарантій і є безоплатними для пацієнта,
– наголосили в НСЗУ.
Хто призначає обстеження
У НСЗУ нагадали, що обстеження призначає сімейний або лікуючий лікар, який і створює електронне направлення.
Якщо пацієнт перебуває у стаціонарі, направлення не потрібне, а призначені обстеження – безкоштовні.
Окремого пакета "Аналізи" немає
Водночас у відомстві уточнили, що окремого пакета "Аналізи" не існує. Але при цьому майже кожен пакет передбачає певний перелік лабораторних обстежень – відповідно до специфіки надання медичної допомоги.
Подивитися призначені аналізи за пакетом, який вас цікавить, можна на сайті НСЗУ.
Водночас у Службі здоров'я зауважили, що пацієнти не можуть вимагати направлення на аналізи за власним бажанням.