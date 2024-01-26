Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) отметили, что на самом деле за анализы, которые назначил врач, пациенты не должны платить из своего кармана.

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Анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, покрываются Программой медицинских гарантий и являются бесплатными для пациента,

– отметили в НСЗУ.

Кто назначает обследование

В НСЗУ напомнили, что обследование назначает семейный или лечащий врач, который и создает электронное направление.

Если пациент находится в стационаре, направление не нужно, а назначенные обследования – бесплатные.

Отдельного пакета "Анализы" нет

В то же время в ведомстве уточнили, что отдельного пакета "Анализы" не существует. Но при этом почти каждый пакет предусматривает определенный перечень лабораторных обследований – в соответствии со спецификой оказания медицинской помощи.

Посмотреть назначенные анализы по пакету, который вас интересует, можно на сайте НСЗУ.

В то же время в Службе здоровья отметили, что пациенты не могут требовать направления на анализы по собственному желанию.