Митися після вагінального сексу зовсім не обов'язково. Принаймні ніяких медичних причин для цього немає.

Але якщо вам дуже хочеться і залишилися сили – можете це зробити. Це теж не зашкодить, йдеться в рекомендаціях NHS.

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Що робити жінкам

Вагіна прекрасно очищається сама за допомогою природних виділень. Навіть якщо всередині є сперма. А гелі, ароматне мило й антисептики можуть вплинути на здоровий баланс бактерій і рівень кислотності й викликати подразнення.

Спринцювання – промивання вагіни за допомогою спринцівки – змиває всі виділення, в тому числі корисні бактерії. Немає ніяких доказів того, що воно захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), або вагінальних інфекцій. Зате є дані про шкоду.

Вульву навколо входу в піхві теж не потрібно мити спеціальними засобами, але якщо ви звикли до такого душу – краще використовуйте просте мило без запаху. Пам'ятайте, що митися потрібно від піхви до ануса, а не навпаки, щоб уникнути попадання туди інфекцій.

Що робити чоловікам

Правила для вагіни підходять й для пеніса. Необов'язково відразу ж бігти у ванну, можна почекати й до ранку. Якщо ви використовували презерватив, зніміть його до того, як пеніс стане м'яким. Притримуйте презерватив за кільце, щоб не розлити сперму. Не тягніть його за кінчик і не скочуйте.

Інші види сексу

Після анального сексу краще помитися, щоб бактерії з ануса не потрапили на інші ділянки тіла. Рекомендації все ті ж: теплою водою потрібно помити зовнішні статеві органи та складки.

Якщо ви займаєтеся сексом під час менструації – після нього теж краще помитися. ВІЛ та ІПСШ в цей період можуть передаватися легше.

А ось після орального сексу – необов'язково. Якщо хочете, можна вимити обличчя, рот і зуби.