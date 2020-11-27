Мыться после вагинального секса совсем не обязательно. По крайней мере никаких медицинских причин для этого нет.

Но если вам очень хочется и остались силы – можете это сделать. Это тоже не повредит, пишет говорится в рекомендациях NHS.

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Что делать женщинам

Вагина прекрасно очищается сама с помощью природных выделений. Даже если внутри есть сперма. А гели, ароматное мыло и антисептики могут повлиять на здоровый баланс бактерий и уровень кислотности и вызвать раздражение.

Спринцевание – промывание вагины с помощью спринцовки – смывает все выделения, в том числе полезные бактерии. Нет никаких доказательств того, что оно защищает от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), или вагинальных инфекций. Зато есть данные о вреде.

Вульву вокруг входа во влагалище тоже не нужно мыть специальными средствами, но если вы привыкли к такому душу лучше используйте простое мыло без запаха. Помните, что мыться нужно от влагалища до ануса, а не наоборот, чтобы избежать попадания туда инфекций.

Что делать мужчинам

Правила для вагины подходят и для пениса. Необязательно сразу же бежать в ванную, можно подождать и до утра. Если вы использовали презерватив, снимите его до того, как пенис станет мягким. Придерживайте презерватив за кольцо, чтобы не разлить сперму. Не тяните его за кончик и не скатывайте.

Другие виды секса

После анального секса лучше помыться, чтобы бактерии из ануса не попали на другие участки тела. Рекомендации все те же: теплой водой нужно помыть наружные половые органы и складки.

Если вы занимаетесь сексом во время менструации – после него тоже лучше помыться. ВИЧ и ИППП в этот период могут передаваться легче.

А вот после орального секса – необязательно. Если хотите, можно вымыть лицо, рот и зубы.