Регуляція кислотності в організмі

Баланс між кислотністю та лужністю в організмі називається кислотно-лужним балансом. рН – величина, яка показує, наскільки розчин кислотний або лужний: pH < 7 – кислотний розчин; pH = 7 – нейтральний; pH > 7 – лужний розчин.

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Навіть незначне відхилення кислотно-лужного балансу від норми може серйозно вплинути на багато органів. Тому організм запускає автоматичні компенсаторні механізми, які повертають рН крові до нормального значення.

Захисні системи для підтримки балансу:

легені;

нирки;

буферні системи.

Наш організм підтримує постійний рівень рН у крові незалежно від дієти.

Як має діяти лужна дієта

Прихильники лужної дієти класифікують продукти залежно від того, скільки кислот вони виробляють при перетравленні. Ця кількість не обов'язково збігається з рівнем кислотності продуктів у сирому вигляді.

Головне правило лужної дієти – уникати продуктів, що утворюють кислоту, і вживати якнайбільше лужних продуктів.

До кислотоутворюючих продуктів належать:

м'ясо (яловичина, свинина чи птиця);

яйця;

молочні продукти;

риба;

зернові;

алкоголь.

До лужних продуктів:

фрукти;

овочі;

горіхи;

бобові.

І хоча немає переконливих доказів, що pH їжі впливає на загальний стан здоров'я, поліпшення самопочуття все-таки можливе. Але це пов'язано не зі зміною pH, а зі збільшенням споживання овочів та фруктів та зменшенням споживання висококалорійних продуктів.

Користь рослинних продуктів незаперечна. Але дуже строгі обмеження інших продуктів можуть призвести до дефіциту важливих поживних речовин, наприклад білка, заліза, кальцію та інших.