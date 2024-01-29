Регуляция кислотности в организме

Баланс между кислотностью и щелочностью в организме называется кислотно-щелочной баланс. рН– величина, которая показывает, насколько раствор кислотный или щелочной: pH < 7 – кислотный раствор; pH = 7 – нейтральный; pH > 7 – щелочной раствор.

Также на тему Выяснили, какая диета значительно уменьшает риск заражения коронавирусом

Даже незначительное отклонение кислотно-щелочного баланса от нормы может оказать серьезное влияние на многие органы. Поэтому организм запускает автоматические компенсаторные механизмы., возвращающие рН крови к нормальному значению.

Защитные системы для поддержания баланса:

легкие;

почки;

буферные системы.

Наш организм поддерживает постоянный уровень рН в крови вне зависимости от диеты.

Как должна действовать щелочная диета

Поклонники щелочной диеты классифицируют продукты в зависимости от того, сколько кислот они производят при переваривании. Это количество не обязательно совпадает с уровнем кислотности продуктов в сыром виде.

Главное правило щелочной диеты– избегать продуктов, образующие кислоту, и употреблять больше щелочных продуктов.

К кислотообразующим продуктам относятся:

мясо (говядина, свинина или птица);

яйца;

молочные продукты;

рыба;

зерновые;

алкоголь.

К щелочным продуктам:

фрукты;

овощи;

орехи;

бобовые.

И хотя нет убедительных доказательств, что pH пищи влияет на общее состояние здоровья, улучшение самочувствия все же возможно. Но это связано не с изменением pH, а с увеличением потребления овощей и фруктов и уменьшением потребления высококалорийных продуктов.

Польза растительных продуктов неоспорима. Но очень строгие ограничения других продуктов могут привести к дефициту важных питательных веществ., например белка, железа, кальция и других.