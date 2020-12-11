COVID-19 викликає респіраторні симптоми: нежить, головний біль, кашель, лихоманку і слабкість. У важких випадках розвивається пневмонія, при якій в крові падає рівень кисню, який може виміряти пульсоксиметр.

Для чого потрібен пульсоксиметр

Пульсоксиметр допомагає на ранній стадії визначити, що є проблеми, перш ніж людина помітить зміни з боку дихання, пише Minnesota Department Of Health.

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Прилад легкодоступний: його можна купити навіть в інтернет-магазині. Через простоту, користі й доступності ідея про пульсоксиметр вдома у хворого коронавірусом здається здоровою, але є нюанси.

Недоліки використання пульсоксиметра без лікаря

Один показник рівня кисню в крові не показує перебіг всієї хвороби. Можна помилково заспокоїтися, якщо результат пульсоксиметра показав понад 95%, і недооцінити інші симптоми: задишку, лихоманку, слабкість. Деякі люди можуть погано себе почувати при нормальному рівні кисню в крові, а в інших пацієнтів, навпаки, при хорошому самопочутті в крові буде низький рівень кисню.

Можна отримати помилковий результат. Важливо, щоб пристрій був справний. Також потрібно дотримуватися правил вимірювання. Показання можуть бути менш точними, якщо: людина користується лаком для нігтів або з накладеними нігтями, холодні руки або порушений кровообіг.

Підвищення рівня тривоги. Людина може відчувати стрес від постійних вимірювань. Також випадкові низькі показники можуть посилити тривогу.

Тому важливо відстежувати симптоми й самопочуття. Низький рівень кисню в крові може бути, якщо пацієнт відчуває задишку: дихає швидше, ніж зазвичай, або у нього настільки погане самопочуття, що він не може виконувати повсякденні справи. Ці симптоми й без пульсоксиметра вказують на те, що потрібно негайно телефонувати лікаря.