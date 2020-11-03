Загалом пульсоксиметр використовують в медичних установах для діагностики багатьох станів, але у час пандемії пристрій згодиться й вдома. Як працює пульсоксиметр, як його використовувати та які показники повинні вас насторожити розібрався 24 канал.

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У використанні він не складніше термометра : пульсоксиметр надягається на палець, і через кілька секунд ви побачите на екрані 2 цифри – рівень насичення крові киснем і пульс.

Втім, якщо ваш рівень кисню нижче норми (в нормі це 96% – 98%) – це не означає, що ви хворі на COVID-19. Але вам слід звернутися до сімейного лікаря та обговорити можливі причини.

У разі, якщо у вас підтверджений COVID-19, це однозначно привід повідомити про показники свого лікаря, очевидно організм потребує кисню.