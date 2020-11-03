Пульсоксиметр: що це та як він допоможе у випадку COVID-19
Діагностувати коронавірус може допомогти такий пристрій, як пульсоксиметр, він простий у використанні, неінвазивний, а також доволі точний. За допомогою пульсоксиметра можна слідкувати за погіршенням стану хворого, а відтак вчасно відреагувати та надати необхідну допомогу.
Що таке пульсоксиметр
Загалом пульсоксиметр використовують в медичних установах для діагностики багатьох станів, але у час пандемії пристрій згодиться й вдома. Як працює пульсоксиметр, як його використовувати та які показники повинні вас насторожити розібрався 24 канал.
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Пульсоксиметр – це прилад для вимірювання рівня насичення киснем капілярної крові.
У використанні він не складніше термометра: пульсоксиметр надягається на палець, і через кілька секунд ви побачите на екрані 2 цифри – рівень насичення крові киснем і пульс.
Норми насичення кисню в крові
- Показник сатурації кисню вище 95 вважають нормою!
- Мінімально допустима відмітка – 94, якщо цифри падають нижче, то це свідчить про порушення роботи легенів.
Про доцільність використання пульсоксиметра також нагадали у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема заступниця очільника МОЗ Ірина Микичак попросила українців не панікувати, а бути виваженими.
Ціна пульсоксиметр і який краще обрати
Електронний пульсоксиметр можна придбати за ціною 400 – 800 гривень. Для домашнього використання лікарі не рекомендують конкретної марки пульсоксиметра, адже усі вони фактично однаково вимірюють кисню в крові.
Пульсоксиметр простий у використанні / Фото Pixabay
Особливості використання пульсоксиметра
- Якщо пальці холодні, то показники насичення киснем будуть нижчими.
- Якщо на нігтях є темний лак, пульсоксиметр буде працювати повільніше, і на початку покаже низькі показники.
- Якісні батарейки в пристрої є основою точного результату.
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