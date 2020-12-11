COVID-19 вызывает респираторные симптомы: насморк, головная боль, кашель, лихорадку и слабость. В тяжелых случаях развивается пневмония, при которой в крови падает уровень кислорода, который может измерить пульсоксиметр.

Для чего нужен пульсоксиметр

Пульсоксиметр помогает на ранней стадии определить, что есть проблемы, прежде чем человек заметит изменения со стороны дыхания, пишет Minnesota Department Of Health.

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Прибор легкодоступный: его можно купить даже в интернет-магазине. Из-за простоты, пользы и доступности идея о пульсоксиметре дома у больного коронавирусом кажется здоровой, но есть нюансы.

Недостатки использования пульсоксиметра без врача

Один показатель уровня кислорода в крови не показывает ход всей болезни. Можно ошибочно успокоиться, если результат пульсоксиметра показал более 95%, и недооценить другие симптомы: одышка, лихорадка, слабость. Некоторые люди могут плохо себя чувствовать при нормальном уровне кислорода в крови, а у других пациентов, наоборот, при хорошем самочувствии в крови будет низкий уровень кислорода.

Можно получить ложный результат. Важно, чтобы устройство было исправно. Также нужно соблюдать правила измерения. Показания могут быть менее точными, если: человек пользуется лаком для ногтей или с наложенными ногтями, холодные руки или нарушенное кровообращение.

Повышение уровня тревоги. Человек может испытывать стресс от постоянных измерений. Также случайные низкие показатели могут усилить тревогу.

Поэтому важно отслеживать симптомы и самочувствие. Низкий уровень кислорода в крови может быть, если пациент чувствует одышку: дышит быстрее, чем обычно, или у него настолько плохое самочувствие, что он не может выполнять повседневные дела. Эти симптомы без пульсоксиметра указывают на то, что нужно немедленно звонить врачу.