У спеку без кондиціонерів важко, але що робити у випадку карантину? Чи є ризик швидкого поширення частинок вірусу SARS-CoV-2 через кондиціонери, чи варто їх включати у громадських закладах та як відбувається передача інфекції таким шляхом.

Досліджень на цю тему наразі мало, а їх результати не можна вважати репрезентативними, проте, попередньо вдалося встановити, що кондиціонери таки дійсно можуть сприяти поширенню коронавірусу. Але вони не можуть бути його джерелом, пише BBC.

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Випадок передачі через кондиціонер у Китаї

Вперше про роль кондиціонерів у поширенні коронавірусу заговорили після дослідження китайських науковців про ресторан в місті Ухань. Тоді встановили, що 9 людей підхопили коронавірус, коли сиділи неподалік кондиціонеру в ресторані.

За даними науковців, вірус поширився від однієї відвідувачки, яка мала слабкі симптоми коронавірусної хвороби. Вона сиділа навпроти кондиціонеру. А вже згодом у дев'ятьох людей, які були в закладі і сиділи за сусідніми столиками, виявили захворювання, при цьому, вони не мали прямого контакту із жінкою, не розмовляли з нею і були на відстані.



В багатьох громадських місцях встановлені кондиціонери / Фото Unsplash

Сумніви та аргументи щодо подібної передачі вірусу

Важливо пам'ятати, що вибірка цього дослідження була малою, а умови не були лабораторними. Відтак, науковців мають підстави для сумнівів.

Деякі вчені наводять у приклад випадок на круїзному лайнері Diamond Princess, де з трьох тисяч людей на борту захворіли понад 700, і багато з них — вже після запровадження карантину на судні.

Лікарі припустили, що не останню роль тут зіграла система кондиціонування лайнера.

Важливо розуміти: джерелом коронавірусу кондиціонер бути не може, адже вірус передається лише від людини до людини. Але системи кондиціонування можуть збільшити зону зараження, якщо в приміщенні перебуває інфікований.

Чому кондиціонер збільшує ризики зараження

Кондиціонування – це фактично циркуляція того самого повітря.

Коли вмикають кондиціонер, повністю зачиняють вікна. Кондиціонер працює таким чином, що він забирає повітря з приміщення, охолоджує його і повертає назад. Тобто створює рециркуляцію того самого повітря, – розповів Данило Бріндак, лікар-гігієніст Центру громадського здоров'я при МОЗ.

Тож коли людина, заражена вірусом, чхає, дихає чи кашляє, потік повітря з кондиціонера може розносити ці краплини, хоча й не дуже далеко.



Іноді терпіти спеку та задуху небезпечніше / Фото Unsplash

То чи можна користуватися кондиціонером?

Кондиціонер у власній квартирі чи будинку безпечніший, ніж у людних місцях.

Якщо говорити про офіси та ресторани, то ризики вищі.

Головна порада фахівців – регулярно провітрювати приміщення.