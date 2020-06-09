В жару без кондиционеров трудно, но что делать в случае карантина? Есть ли риск быстрого распространения частиц вируса SARS-CoV-2 через кондиционеры, стоит ли их включать в общественных заведениях и как проиходит передача инфекции таким путем.

Исследований на эту тему сейчас мало, а их результаты нельзя считать репрезентативными, однако предварительно удалось установить, что кондиционеры таки действительно могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником, пишет BBC.

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Случай передачи через кондиционер в Китае

Впервые о роли кондиционеров в распространении коронавируса заговорили после исследования китайских ученых о ресторане в городе Ухань. Тогда установили, что 9 человек подхватили коронавирус, когда сидели неподалеку от кондиционера в ресторане.

По данным ученых, вирус распространился от одной посетительницы, которая имела слабые симптомы коронавирусной болезни. Она сидела напротив кондиционера. А уже потом у девятерых человек, которые были в заведении и сидели за соседними столиками, обнаружили заболевание, при этом они не имели прямого контакта с женщиной, не разговаривали с ней и были на расстоянии.



Во многих общественных местах установлены кондиционеры / Фото Unsplash

Сомнения и аргументы относительно такой передачи вируса

Важно помнить, что выборка этого исследования была маленькой, а условия не были лабораторными. Поэтому ученые имеют основания для сомнений.

Некоторые ученые приводят в пример случай на круизном лайнере Diamond Princess, где из трех тысяч человек на борту заболели более 700 и многие из них – уже после введения карантина на судне.

Врачи предположили, что не последнюю роль здесь сыграла система кондиционирования лайнера.

Важно понимать: источником коронавируса кондиционер быть не может, ведь вирус передается только от человека к человеку. Но системы кондиционирования могут увеличить зону заражения, если в помещении находится инфицированный.

Кондиционирование – это фактически циркуляция воздуха.

Почему кондиционер увеличивает риски заражения

Когда включают кондиционер, полностью закрывают окна. Кондиционер работает таким образом, что он забирает воздух из помещения, охлаждает его и возвращает обратно. То есть создает рециркуляцию того же самого воздуха,

– рассказал Даниил Бриндак, врач-гигиенист Центра общественного здоровья при Минздраве.

Поэтому когда человек, зараженный вирусом, чихает, дышит или кашляет, поток воздуха из кондиционера может разносить эти капли, хотя и не очень далеко.



Иногда терпеть жару и духоту опаснее / Фото Unsplash

Так можно ли пользоваться кондиционером?

Кондиционер в собственной квартире или доме безопаснее, чем в людных местах.

Если говорить об офисах и ресторанах, то риски выше.

Главный совет специалистов – регулярно проветривать помещение.