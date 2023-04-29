Харчування та догляд

Шкіра – найбільший орган нашого тіла. Правильне харчування, регулярні фізичні вправи, достатній сон та обмеження стресу ㅡ все це сприяє здоровому кольору обличчя.

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Завдяки збалансованому раціону ми отримуємо вітаміни та мінерали, необхідні для здорового кольору шкіри. Гідратація – ще один ключ до здорової шкіри. Впродовж дня важливо пити воду: це допоможе захистити шкіру від сухості. Пити потрібно стільки, скільки хочеться, коли виникає спрага.

Маски та креми для обличчя теж відмінний спосіб догляду за шкірою. Вони не тільки допомагають зволожувати її, але й забезпечують додатковими вітамінами та мінералами.

Захист від сонця

Рідше бути на сонці також важливо для підтримки здорового кольору обличчя. Не забувайте користуватися засобами із SPF-захистом щоразу, коли виходите на вулицю, навіть у похмуру погоду. Якщо опинилися під прямим сонячним промінням, краще нанести сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF 30.

Намагайтеся носити закритий одяг і капелюх у сонячні дні. Все це потрібно, щоб захистити себе від ультрафіолетових променів, які знижують рівень колагену у шарах епідермісу, викликаючи передчасне старіння. Це призводить до появи зморшок та пігментних плям. Також ультрафіолетові промені можуть стати причиною розвитку раку шкіри.

Відлущування

М'яке відлущування допоможе зберегти здоровий вигляд шкіри. Не використовуйте грубі скраби з великими частинками. Підберіть засоби та метод відлущування для свого типу шкіри. Наприклад, для чутливої, сухої чи схильної до акне підійдуть м'які пілінги. Не тріть шкіру із силою незалежно від її типу. Наносьте засоби круговими рухами, змивайте теплою водою, потім промочуйте шкіру рушником.

Не користуйтеся агресивними засобами для шкіри (скраби, кислоти), якщо на ній є рани, порізи або запалення.