Питание и уход

Кожа – самый большой орган нашего тела. Правильное питание, регулярные физические упражнения, достаточный сон и ограничение стресса ㅡ все это способствует здоровому цвету лица.

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Благодаря сбалансированному рациону, мы получаем витамины и минералы, необходимые для здорового цвета кожи. Гидратация – еще один ключ к здоровой коже. В течение дня важно пить воду: это поможет оградить кожу от сухости. Пить нужно столько, сколько хочется, когда возникает жажда.

Маски и кремы для лица тоже отличный способ ухода за кожей. Они не только помогают увлажнять ее, но и снабжают дополнительными витаминами и минералами.

Защита от солнца

Реже быть на солнце также важно для поддержания здорового цвета лица. Не забывайте пользоваться средствами SPF-защиты каждый раз, когда выходите на улицу, даже в пасмурную погоду. Если оказались под прямыми солнечными лучами, лучше нанести солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30.

Старайтесь носить закрытую одежду и шляпу в солнечные дни. Все это нужно, чтобы защитить себя от ультрафиолетовых лучей, снижающих уровень коллагена в слоях эпидермиса, вызывая преждевременное старение. Это приводит к появлению морщин и пигментных пятен. Также ультрафиолетовые лучи могут стать причиной развития рака кожи.

Отшелушивание

Мягкое отшелушивание поможет сохранить здоровый вид кожи. Не используйте грубые скрабы с большими частицами. Подберите средства и метод отшелушивания для типа кожи. Например, для чувствительной, сухой или склонной к акне подойдут мягкие пилинги. Не трите кожу с силой вне зависимости от ее типа. Наносите средства круговыми движениями, смывайте теплой водой, затем промачивайте кожу полотенцем.

Не пользуйтесь агрессивными средствами для кожи (скрабы, кислоты), если на ней есть раны, порезы или воспаления.