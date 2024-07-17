Поради дали у Центрі громадського здоров'я розповіли. Зокрема, фахівці ЦГЗ радять пити достатню кількість рідини.

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Що і скільки пити

За спекотних умов людський організм втрачає більше рідини внаслідок посиленого потовиділення, збільшення частоти дихання та фізіологічних випорожнень.

Найкраще вживати чисту питну воду. Це допоможе уникнути зневоднення та покращити терморегуляцію.

У ЦГЗ радять уникати солодких газованих напоїв та алкоголю, адже ці напої можуть сприяти зневодненню через їх сечогінну дію.



Солодкі, калорійні, кавові напої влітку не найкращий варіант / Фото Unsplash

Що їсти у спеку

Щодо харчування, то фахівці радять обирати легку їжу з багатим вмістом рідини, яка легко засвоюється та не перевантажуватиме нашу травну систему.

У спеку краще відмовитися від жирної їжі, адже за певних умов її споживання може підвищити ризик отримати тепловий удар.

Також слід обмежити споживання страв з надмірною кількістю спецій.

Споживання перцю, імбиря, часнику підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, а як наголосили у ЦГЗ, це під час спеки значно збільшує ризик перегріву.

Додайте до свого раціону овочі, фрукти, салати, нежирні білкові страви.

Поради для кращого самопочуття

Фахівці кажуть, що краще їсти маленькими порціями та часто – так ви не перевантажите травну систему та організму буде легше.

Сспоживання солі та перероблених продуктів – м'ясних ковбас, консервацій, хлібобулочних виробів – теж не є бажаним і причина цьому – порушений водно-сольовий баланс.

А от від морозива та замороженого соку радять утриматися. У ЦГЗ кажуть, що це калорійний продукт, який дасть нам енергію, а відтак і тепло. Натомість охолодження від нього короткотривале.