Чи потрібно пити більше у спеку

Спека та вологість збільшують швидкість випаровування поту зі шкіри, а це означає, що ми більше потіємо. Тому, так – частіше поповнювати запаси рідини в організмі необіхідно.

Дивіться також Буде ще спекотніше: Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії

Багатьох також турбує питання, чи варто займатися спортом у спекотну погоду. Найкраще орієнтуватись на самопочуття. Обирайте ранок або вечір для своїх тренувань. Наукових даних про те, що в спеку слід обмежувати заняття спортом – немає.

Спробуйте спортивні напої, які розроблені спеціально для того, щоб сприяти поглинанню рідини краще, ніж у випадку звичайної води.

Також можна пити охолоджений зелений чай. Річ у тім, що чай має тонізуючі властивості, втамовує спрагу і регулює температуру тіла. Також зелений час багатий антиоксидантами, що стане додатковою користю для організму.

Як зрозуміти, чи п'єте ви достатньо рідини У МОЗ радять, пити, щойно ви згадауєе про воду і відчуваєте сухість у роті. Додатковим показником належної кількості рідини в організмі є колір сечі – він має бути світло-жовтим. Темніші відтінки, особливо ближчі до коричневого, вказують на те, що вам варто пити більше води.

Скільки води потрібно пити

У звичайні дні ми повинні випивати від 6 до 8 склянок води або інших рідин. Також варто пам'ятати, що напої з кофеїном мають сечогінний ефект, внаслідок чого ви втрачаєте більше рідини, тому намагайтеся звести їх до мінімуму.

Фруктові соки та смузі теж рахуються, але їх слід обмежити до однієї склянки 150 мілітрів на день через природні "вільні" цукри, які вони містять.