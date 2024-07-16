Нужно ли пить больше в жару

Жара и влажность увеличивают скорость испарения пота с кожи, а это означает, что мы больше потеем. Поэтому, так – чаще пополнять запасы жидкости в организме необходимо.

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Многих также беспокоит вопрос, стоит ли заниматься спортом в жаркую погоду. Лучше всего ориентироваться на самочувствие. Выбирайте утро или вечер для своих тренировок. Научных данных о том, что в жару следует ограничивать занятия спортом – нет.

Попробуйте спортивные напитки, которые разработаны специально для того, чтобы способствовать поглощению жидкости лучше, чем в случае обычной воды.

Также можно пить охлажденный зеленый чай. Дело в том, что чай обладает тонизирующими свойствами, утоляет жажду и регулирует температуру тела. Также зеленое время богато антиоксидантами, что станет дополнительной пользой для организма.

Как понять, пьете ли вы достаточно жидкости У МИНЗДРАВЕ советуют, пить, как только вы упоминаете о воде и чувствуете сухость во рту. Дополнительным показателем надлежащего количества жидкости в организме является цвет мочи – он должен быть светло-желтым. Темные оттенки, особенно ближе к коричневому, указывают на то, что вам стоит пить больше воды.

Сколько воды нужно пить

В обычные дни мы должны выпивать от 6 до 8 стаканов воды или других жидкостей. Также стоит помнить, что напитки с кофеином имеют мочегонный эффект, вследствие чего вы теряете больше жидкости, поэтому старайтесь свести их к минимуму.

Фруктовые соки и смузи тоже считаются, но их следует ограничить до одного стакана 150 миллилитров в день из-за природных "свободных" сахаров, которые они содержат.