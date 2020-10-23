Госпіталізовані пацієнти з COVID-19, які щодня приймали низькі дози аспірину для захисту від серцево-судинних захворювань, мали значно нижчий ризик ускладнень і смерті.

До такого висновку дійшли вчені з Мерілендського університету в США, пише MedicalXpress.

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Аспірин та коронавірус

Препарат також зменшує ймовірність приміщення в відділення інтенсивної терапії та підключення до апарату штучної вентиляції легенів, йдеться в дослідженні.

Це важливе відкриття, яке необхідно підтвердити за допомогою рандомізованого клінічного дослідження. Якщо наше відкриття підтвердиться, це зробить аспірин першим широко доступним безрецептурним препаратом для зниження смертності пацієнтів з COVID-19,

– наголосили науковці.

Експерти проаналізували медичні карти 412 пацієнтів з коронавірусом, які були госпіталізовані протягом останніх декількох місяців через ускладнення, викликаних інфекцією. Близько чверті пацієнтів щодня приймали низькі дози аспірину (зазвичай 81 міліграм) до або після госпіталізації для лікування серцево-судинних захворювань.

Виявилося, що препарат на 44% знижує ризик підключення до апарату ШВЛ, на 43% – потрапляння в реанімацію, і, що більш важливо, зменшує ймовірність смерті на 47%. Автори додали, що у пацієнтів в групі аспірину не спостерігалося серйозного збільшення небажаних явищ під час госпіталізації, таких як сильна кровотеча.

Чому аспірин допомагає

COVID-19 збільшує ризик утворення небезпечних згустків крові, які можуть з'явитися в серці, легенях, кровоносних судинах і інших органах. Ускладнення через тромби в рідкісних випадках можуть привести до серцевих нападів, інсульті, поліорганної недостатності та смерті.

Лікарі часто рекомендують щодня приймати низькі дози аспірину пацієнтам, у яких раніше був серцевий напад або інсульт, викликаний згустком крові, щоб запобігти утворенню тромбів в майбутньому. Однак щоденне вживання може збільшити ризик сильної кровотечі або виразкової хвороби, відзначили вчені.