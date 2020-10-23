Чергове дослідження ефективності реконвалесцентної плазми крові знов не виправдало надії вчених. При помірному перебігу хвороби переливання плазми не знижує ризик прогресування захворювання, так само як і не знижує смертність.

У дослідженні, опублікованому в The BMJ, вчені проаналізували дані про 464 пацієнтів з Індії з помірним перебігом COVID-19, які були госпіталізовані з квітня по липень. Майже половині з них з інтервалом в добу двічі перелили плазму видужалих від COVID-19, контрольна група отримувала лише стандартну терапію.

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Через місяць у 19% пацієнтів, які отримали плазму, помірний COVID-19 прогресувало в важчу форму, деякі пацієнти померли. У контрольній групі ускладнення і смертність відзначені у 18% пацієнтів.

Однак вчені поки не поспішають ставити хрест на цьому методі лікування. Вони не виключають, що ефективність терапії безпосередньо залежить від рівня антитіл в плазмі перехворілих.

Інші дослідження лікування плазмою

На цю мить у Великобританії проходить масштабне дослідження за участю різних груп пацієнтів, але для їхнього лікування використовується плазма з високим рівнем титру антитіл до коронавірусу – приблизно в 6-10 разів вище, ніж вказано в індійському звіті.

Проміжні підсумки аналогічного дослідження, яке проводиться в Техасі за участю 351 пацієнта, показало, що переливання плазми з високим рівнем антитіл значно знижує ризик ускладнень і смертності у госпіталізованих пацієнтів з легким перебігом COVID-19.

Складності такої терапії

Вчені попереджають, що плазмотерапія може не стати панацеєю навіть в тому випадку, якщо буде доведена ефективність цього методу, оскільки може не вистачити донорів. Обсяг плазми, яку збирають залежить від ваги донора й становить від 690 до 880 мілілітрів – цього достатньо для одного або двох пацієнтів. Крім того, група крові донора повинна відповідати крові реципієнта.