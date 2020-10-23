Очередное исследование эффективности реконвалесцентной плазмы крови вновь не оправдало надежд ученых. При умеренном течении болезни переливание плазмы не снижает риск прогрессирования заболевания, равно как и не снижает смертность.

В исследовании, опубликованном в The BMJ, ученые проанализировали данные 464 пациентов из Индии с умеренным течением COVID-19, которые были госпитализированы с апреля по июль. Почти половине из них с интервалом в сутки дважды перелили плазму выздоровевших от COVID-19, контрольная группа получала лишь стандартную терапию.

Также на тему: В Украине коронавирус будут лечить плазмой крови с антителами

Через месяц у 19% пациентов, получивших плазму, умеренный COVID-19 прогрессировал в более тяжелую форму, некоторые пациенты умерли. В контрольной группе осложнения и смертность отмечены у 18% пациентов.

Однако ученые пока не спешат ставить крест на этом методе лечения. Они не исключают, что эффективность терапии напрямую зависит от уровня антител в плазме переболевших.

Другие исследования лечения плазмой

На этот момент в Великобритании проходит масштабное исследование с участием различных групп пациентов, но для их лечения используется плазма с высоким уровнем титра антител к коронавирусу – примерно в 6-10 раз выше, чем указано в индийском отчете.

Промежуточные итоги аналогичного исследования, которое проводится в Техасе с участием 351 пациента, показало, что переливание плазмы с высоким уровнем антител значительно снижает риск осложнений и смертности у госпитализированных пациентов с легким течением COVID-19.

Сложности такой терапии

Ученые предупреждают, что плазмотерапия может не стать панацеей даже в том случае, если будет доказана эффективность этого метода, поскольку может не хватить доноров. Объем плазмы, которую собирают, зависит от веса донора и составляет от 690 до 880 миллилитров – этого достаточно для одного или двух пациентов. Кроме того, группа крови донора должна соответствовать группе крови реципиента.