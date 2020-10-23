Госпитализированы пациенты с COVID-19, которые ежедневно принимали низкие дозы аспирина для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний, имели значительно более низкий риск осложнений и смерти.

К такому выводу пришли ученые из Мэрилендского университета в США, пишет MedicalXpress.

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Аспирин и коронавирус

Препарат также уменьшает вероятность помещения в отделение интенсивной терапии и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в исследовании.

Это важное открытие, которое необходимо подтвердить с помощью рандомизированного клинического исследования. Если наше открытие подтвердится, это сделает аспирин первым широко доступным безрецептурным препаратом для снижения смертности пациентов с COVID-19,

– подчеркнули ученые.

Эксперты проанализировали медицинские карты 412 пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в течение последних нескольких месяцев из-за осложнений, вызванных инфекцией. Около четверти пациентов ежедневно принимали низкие дозы аспирина (обычно 81 мг) до или после госпитализации для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что препарат на 44% снижает риск подключения к аппарату ИВЛ, на 43% – попадание в реанимацию, и, что более важно, уменьшает вероятность смерти на 47%. Авторы добавили, что у пациентов в группе аспирина не наблюдалось серьезного увеличения нежелательных явлений во время госпитализации, таких как сильное кровотечение.

Почему аспирин помогает

COVID-19 увеличивает риск образования опасных сгустков крови, которые могут появиться в сердце, легких, кровеносных сосудах и других органах. Осложнения через тромбы в редких случаях могут привести к сердечным приступам, инсульте, полиорганной недостаточности и смерти.

Врачи часто рекомендуют ежедневно принимать низкие дозы аспирина пациентам, у которых ранее был сердечный приступ или инсульт, вызванный сгустком крови, чтобы предотвратить образование тромбов в будущем. Однако ежедневное употребление может увеличить риск сильного кровотечения или язвенной болезни, отметили ученые.