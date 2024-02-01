Що таке кімчі

Кімчі – традиційна корейська страва з квашених (ферментованими) овочів: насамперед це пекінська капуста з додаванням червоного перцю, зеленої цибулі, часнику, імбиру та інших інгредієнтів. Варіацій виготовлення салату дуже багато.

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Корейці вважають свою страву дуже корисною для здоров'я, хорошим протизастудним і протипохмільним засобом, а також допомагає схуднути. Перевірити останній здогад вирішили вчені з Південної Кореї.

Раніше проведені дослідження на клітинній культурі показали, що Lactobacillus brevis та L. plantarum, виділені з кімчі, зменшують кількість жирових клітин, а також накопичення жирової тканини у мишей. Пребіотик, отриманий з кімчі, впливав на жирові відкладення й у людей, які мають проблеми із зайвою вагою.

Нове дослідження кімчі

Однак дослідження того, як діє на ліполіз (розщеплення жирів) регулярне споживання цієї страви, на великій вибірці не проводили. У новій роботі вчені використали дані про 115 726 жителів Південної Кореї віком від 40 до 69 років обох статей, взяті з великого медичного довгострокового дослідження Health Examinates (HEXA). Його проводили з 2004 до 2013 року.

Раціон харчування піддослідних за попередній рік оцінювали за допомогою опитувальника про частоту вживання тієї чи іншої їжі, в якій учасників просили вказати, наскільки регулярно вони їли ту чи іншу страву та якою була порція. Крім того, у кожного учасника вимірювали зріст, вагу, індекс маси тіла та окружність талії.

Кімчі допомагає підтримувати нормальну вагу

З'ясувалося, що приблизно 36% чоловіків і 25% жінок з вибірки мали ожиріння. Вчені дійшли висновку, що вживання трьох порцій (по 50 г кожна) кімчі з капусти на день виявилося пов'язане зі зменшенням поширеності ожиріння на 10% у чоловіків у порівнянні з вживанням лише однієї порції цієї страви.

Ризик поширення ожиріння у жінок, які вживали дві – три порції кімчі щодня, був на 8% нижче, ніж у жінок, які їли лише одну таку порцію.