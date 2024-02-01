Что такое кимчи

Кимчи – традиционное корейское блюдо из квашеных (ферментированных) овощей: прежде всего это пекинская капуста с добавлением красного перца, зеленого лука, чеснока, имбиря и других ингредиентов. Вариаций изготовления салата очень много.

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Корейцы считают свое блюдо очень полезным для здоровья, хорошим противопростудным и противопохмельным средством, а также помогает похудеть. Проверить последнюю догадку решили ученые из Южной Кореи.

Ранее проведенные исследования на клеточной культуре показали, что Lactobacillus brevis и L. plantarum, выделенные из кимчи, уменьшают количество жировых клеток, а также накопление жировой ткани у мышей. Пребиотик, полученный из кимчи, влиял на жировые отложения и у людей, которые имеют проблемы с лишним весом.

Новое исследование кимчи

Однако исследования того, как действует на липолиз (расщепление жиров) регулярное потребление этого блюда, на большой выборке не проводили. В новой работе ученые использовали данные о 115 726 жителях Южной Кореи в возрасте от 40 до 69 лет обоих полов, взятые из большого медицинского долгосрочного исследования Health Examinates (HEXA). Его проводили с 2004 по 2013 год.

Рацион питания испытуемых за предыдущий год оценивали с помощью опросника о частоте употребления той или иной пищи, в которой участников просили указать, насколько регулярно они ели то или иное блюдо и какой была порция. Кроме того, у каждого участника измеряли рост, вес, индекс массы тела и окружность талии.

Кимчи помогает поддерживать нормальный вес

Выяснилось, что примерно 36% мужчин и 25% женщин из выборки имели ожирение. Ученые пришли к выводу, что употребление трех порций (по 50 г каждая) кимчи из капусты в день оказалось связано с уменьшением распространенности ожирения на 10% у мужчин по сравнению с употреблением только одной порции этого блюда.

Риск распространения ожирения у женщин, которые употребляли две – три порции кимчи ежедневно, был на 8% ниже, чем у женщин, которые ели лишь одну такую порцию.