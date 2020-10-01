Помер хлопчик з Волині Максим Грицишин, якому через низку хвороб довелося трансплантувати печінку. Малюку був 1 рік і 4 місяці.

Про це повідомили в спільноті "Врятуємо Максимка Грицишина" у фейсбуці.

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Нагадаємо, при народженні Максиму діагностували чимало хвороб: міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ступеня, гіперспленізм ІІ ступеня, хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія.

Малюк потребував трансплантації печінки. Батько дитини став донором і з допомогою небайдужих таки вдалося зібрати кошти і провести операцію.

Після операції хлопчик перебував в реанімації під цілодобовим наглядом лікарів, печінка почала працювати, однак у нього був ослаблений організм.

"Друзі, не стало Максимка... Попри те, що він був геть малюком, він по-справжньому боровся за життя! Батьки дякують кожному за допомогу та підтримку та доброту протягом цього року. Нехай хлопчик спочиває з миром", – написали в спільноті "Врятуємо Максимка Грицишина".