Умер мальчик с Волыни Максим Грицишин, которому из-за ряда болезней пришлось трансплантировать печень. Малышу был 1 год и 4 месяца.

Об этом сообщили в сообществе "Спасем Максимка Грицишина" в фейсбуке.

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Напомним, при рождении Максиму диагностировали немало болезней: милиарная атрезия, цирроз печени, синдром портальной гипертензии в стадии декомпенсации, варикозное расширение вен пищевода III степени, гиперспленизм II степени, хроническая печеночная недостаточность, хроническая енцифалопатия.

Малыш нуждался трансплантации печени. Отец ребенка стал донором и с помощью неравнодушных удалось собрать средства и провести операцию.

После операции мальчик находился в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, печень начала работать, однако у него был ослаблен организм.

"Друзья не стало Максимки... Несмотря на то, что он был совсем малышом, он по-настоящему боролся за жизнь! Родители благодарят каждого помощь и поддержку и доброту течение этого года. Пусть мальчик покоиться с миром", – написали в сообществе "Спасем Максимку Грицишина".