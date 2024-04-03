У 2022 році довгожителля внесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка у світі. Про його смерть повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро у соцмережі Х (колишній твітер).

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"У 114 років відійшов у вічність Хуан Вісенте Перес Мора, який подарував Венесуелі рекорд Гіннеса найстарший чоловік у світі", – повідомив очільник держави.

Що відомо про Хуана Вісенте Переса Мора

У віці 112 років і 253 дні Перес отримав титул найстарішого чоловіка у світі та 4 лютого 2022 року потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Рекордсмен народився 27 травня 1909 року у венесуельському штаті Тачіра в Андах і був дев'ятою дитиною в сім'ї.

NDTV World пише, що чоловік з п'ятирічного віку працював разом із татом і братами в сільському господарстві та допомагав у зборі цукрової тростини та кави.

Відомо, що чоловік мав 11 дітей, більше сорока онуків, 18 правнуків і 12 праправнуків.