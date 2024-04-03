В 2022 году долгожителя внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого старого мужчину в мире. О его смерти сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в соцсети Х (бывший твитер).

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"В 114 лет отошел в вечность Хуан Висенте Перес Мора, который подарил Венесуэле рекорд Гиннеса старейший мужчина в мире", – сообщил глава государства.

Что известно о Хуане Висенте Пересесе Мора

В возрасте 112 лет и 253 дня Перес получил титул старейшего мужчины в мире и 4 февраля 2022 года попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Рекордсмен родился 27 мая 1909 года в венесуэльском штате Тачира в Андах и был девятым ребенком в семье.

NDTV World пишет, что мужчина с пятилетнего возраста работал вместе с папой и братьями в сельском хозяйстве и помогал в сборе сахарного тростника и кофе.

Известно, что мужчина имел 11 детей, более сорока внуков, 18 правнуков и 12 праправнуков.