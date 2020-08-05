Помаранчева зона: яка ситуація у лікарнях Івано-Франківська
В Україні наразі діє адаптивний карантин. Тому регіони поділили на 4 зони за кількістю хворих на COVID-19, зокрема Івано-Франківськ зараз перебуває в помаранчевій зоні й ситуація там напружена.
Про це в ефірі 24 каналу говорив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він також розповів про ситуацію із пацієнтами в медичних закладах.
Зверніть увагу Які області України наразі не готові послабити карантин: список
У місті лише 2 заклади приймають інфікованих на COVID-19 пацієнтів:
- Центральна міська клінічна лікарня,
- Перша міська лікарня.
За словами мера, зараз в Івано-Франківських міських закладах перебуває 308 пацієнтів, хворих на коронавірус. У реанімації лежить 19 пацієнтів, двоє із них на – штучній вентиляції легень, решта – на кисні.
Ситуація дуже напружена, усе повернулося до показників квітня, коли був ріст захворювання. У середньому на день поступає від 30 до 40 пацієнтів із підозрою на коронавірус. Ми робимо тести, ПЛР-тести,
– підсумував Марцінків.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 5 серпня в Україні підтвердили 75 490 випадків зараження COVID-19, 1 788 людей померли, ще 41 527 – одужали.
- За останню добу кількість нових випадків коронавірусу – 1 271, що є антирекордом від початку пандемії.
- 22 липня уряд ухвалив рішення продовжити в Україні адаптивний карантин до 31 серпня.
- В Україні регіони з 1 серпня поділили на червону, жовту, помаранчеву та зелену зони.
Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу