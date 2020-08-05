В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Поэтому регионы разделили на 4 зоны по количеству больных COVID-19, в частности Ивано-Франковск сейчас находится в оранжевой зоне и ситуация там напряженная.

Об этом в эфире 24 каналу говорил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он также рассказал о ситуации с пациентами в медицинских учреждениях.

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В городе только 2 заведения принимают инфицированных COVID-19 пациентов:

Центральная городская клиническая больница, Первая городская больница.

По словам мэра, сейчас в Ивано-Франковских городских заведениях находится 308 пациентов с коронавирусом. В реанимации лежит 19 пациентов, двое из них на искусственной вентиляции легких, остальные – на кислороде.

Ситуация очень напряженная, все вернулось к показателям апреля, когда был рост заболевания. В среднем в день поступает от 30 до 40 пациентов с подозрением на коронавирус. Мы делаем тесты, ПЦР-тесты,

– подытожил Марцинкив.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 5 августа в Украине подтвердили 75 490 случаев заражения COVID-19, 1788 человек умерли, еще 41 527 – выздоровели.

За последние сутки количество новых случаев коронавируса – 1271, что является антирекордом от начала пандемии.

22 июля правительство приняло решение продлить в Украине адаптивный карантин до 31 августа.

до 31 августа. В Украине регионы с 1 августа поделили на красную, желтую, оранжевую и зеленую зоны.



Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о ситуации в Ивано-Франковске: