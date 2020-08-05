Оранжевая зона: какова ситуация в больницах Ивано-Франковска
В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Поэтому регионы разделили на 4 зоны по количеству больных COVID-19, в частности Ивано-Франковск сейчас находится в оранжевой зоне и ситуация там напряженная.
Об этом в эфире 24 каналу говорил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он также рассказал о ситуации с пациентами в медицинских учреждениях.
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В городе только 2 заведения принимают инфицированных COVID-19 пациентов:
- Центральная городская клиническая больница,
- Первая городская больница.
По словам мэра, сейчас в Ивано-Франковских городских заведениях находится 308 пациентов с коронавирусом. В реанимации лежит 19 пациентов, двое из них на искусственной вентиляции легких, остальные – на кислороде.
Ситуация очень напряженная, все вернулось к показателям апреля, когда был рост заболевания. В среднем в день поступает от 30 до 40 пациентов с подозрением на коронавирус. Мы делаем тесты, ПЦР-тесты,
– подытожил Марцинкив.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 5 августа в Украине подтвердили 75 490 случаев заражения COVID-19, 1788 человек умерли, еще 41 527 – выздоровели.
- За последние сутки количество новых случаев коронавируса – 1271, что является антирекордом от начала пандемии.
- 22 июля правительство приняло решение продлить в Украине адаптивный карантин до 31 августа.
- В Украине регионы с 1 августа поделили на красную, желтую, оранжевую и зеленую зоны.
Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала
Смотрите видео о ситуации в Ивано-Франковске: