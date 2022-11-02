Полоскати горло розчином Стрептоциду при ГРВІ безглуздо, оскільки при вірусній інфекції антибактеріальний препарат не працює. Від стрептококової ангіни теж не допоможе, адже речовина неефективна проти збудника. А при ковтанні високий ризик побічних ефектів.

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Для чого застосовують стрептоцид

Стрептоцид – засіб для зовнішнього застосування у вигляді мазі або порошку, який за інструкцією рекомендується для комплексного лікування гнійних ран або інших запальних процесів шкіри.