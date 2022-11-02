Полоскать горло раствором Стрептоцида при ОРВИ бессмысленно, поскольку при вирусной инфекции антибактериальный препарат не работает. От стрептококковой ангины тоже не поможет, ведь вещество неэффективно против возбудителя. А при проглатывании высок риск побочных эффектов.

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Для чего используют стрептоцид

Стрептоцид – средство для наружного применения в виде мази или порошка, которое по инструкции рекомендуется для комплексного лечения гнойных ран или других воспалительных процессов кожи.