Полоскать горло раствором Стрептоцида при ОРВИ бессмысленно, поскольку при вирусной инфекции антибактериальный препарат не работает. От стрептококковой ангины тоже не поможет, ведь вещество неэффективно против возбудителя. А при проглатывании высок риск побочных эффектов.
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Для чего используют стрептоцид
Стрептоцид – средство для наружного применения в виде мази или порошка, которое по инструкции рекомендуется для комплексного лечения гнойных ран или других воспалительных процессов кожи.
При простуде рекомендуется полоскать горло для облегчения боли и снятия отека, но не антисептиком, а солевым раствором. Чаще боли в горле вызывают вирусные инфекции, поэтому антибактериальный препарат от этой проблемы не поможет.
Почему стрептоцид не лечит горло
Если горло болит из-за стрептококковой ангины, стрептоцид также не будет эффективным, ведь этот возбудитель устойчив к сульфаниламидам. И в перечне микроорганизмов, против которых препарат активен, стрептококк отсутствует.
Кроме того, препарат может быть поврежден. Среди побочных действий головная боль, тошнота, рвота, а также угнетение образования кровяных клеток – агранулоцитоз. А при взаимодействии с некоторыми препаратами, например, с лекарством для химиотерапии, этот эффект может резко усилиться.
Поэтому простуду лучше лечить правильно, а в случае бактериальной инфекции принимать лекарство, назначенное врачом.