Операційний директор "Лелеки" Вадим Зукін розповів сайту 24 каналу, що лікарі були готові до війни. Були розроблені конкретні інструкції, по яких персонал готувався. В одній з інструкцій було зазначено, щоб всім співробітникам, як тільки почнеться війна, потрібно прибути до "Лелеки".

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Поранених привозили з перших днів війни – і військових, і цивільних

Медик зауважив, що живе неподалік і вже о 7 ранку 24 лютого був у пологовому. Тоді у медзаклад з'їжджалися й інші працівники.

Ми працювали широким складом близько двох тижнів. Ми просили співробітників їхати, але багато хто відмовлявся. Адже наші пацієнти і поранені, які почали поступати з перших днів вторгнення, потребували допомоги. Це були і місцеві мешканці, і військові. Багато просто хотіли допомогти і казали, що "ми тут не заради "Лелеки", а заради України,

– розповів чоловік.



Операційний директор "Лелеки" Вадим Зукін / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Зукін зазначив, що розумів відповідальність за співробітників, які фактично жили на роботі у локації, яка обстрілювалася ворожими військами.

"Ми попереджали, що нікого не тримаємо. Деяких просили вже їхати, бо було дуже багато людей. Разом з тими, хто ще прийшов у лікарню, налічувалося майже 200 людей", – пригадав медик.

Окупанти взяли у заручники дитину колеги. Такий ризик був і для лікарів

Також він розповів про моторошний випадок, коли дитину співробітника "Лелеки" російські окупанти взяли у заручники в Іванкові (селище на Київщині – 24 канал)

Тоді ми повідомили, що "ризикуємо так само і нас усіх теж можуть взяти заручниками. Тих, хто не готовий до цього, просимо без будь-яких санкцій просто залишити заклад". І для мене стало відкриттям, що в той день поїхало лише 5 людей з 50, які на той час залишилися,

– пригадав Зукін.



На початку війни у лікарні налічувалося майже 200 людей / Фото Аліни Туришин, 24 канал

У лікарні залишалися певні запаси води. За словами чоловіка, коли почалася війна, то персонал інших медичних закладів, розташованих неподалік, розбігся. І "Лелека" залишилась єдиним працюючим центром. Тоді військові привезли у пологовий першого пораненого.

Ми надали йому допомогу, але, на жаль, чоловік все одно помер. Я передав через ТрО, військових і волонтерів, що ми готові їм допомагати. А потім вже й ніхто не запитував. Просто привозили поранених і все. Наш завідувач анестезіології буквально за кілька годин згадав те, що вчив в університеті та розробив систему пряжу,

– сказав він.

Поки у "Лелеці" народжувалися діти, росіяни обстрілювали її з "Градів"

За перші два тижні війни в стінах "Лелеки" з’явилося на світ 26 діток, невідкладну медичну допомогу отримали 700 бійців та цивільних з пораненнями різної ступені важкості.

Декілька разів у лікарні не було світла, бо росіяни обстріляли трансформаторну станцію неподалік від Горенки. Після цього пропав зв'язок. На початку березня ворожі війська почали обстрілювати пологовий з "Градів", через що будівля та прибудинкова територія зазнала значних пошкоджень. Деякі автомобілі були спалені та побиті осколками.

Заклад надавав медичну допомогу пораненим військовим і цивільним / Фото надані пресслужбою МЦ "Лелека"

Коли стало надто небезпечно, заклад отримав наказ евакуюватися. Тому вже з 10 березня обслуговування пацієнтів було повністю згорнуто, медичний центр "Лелека" вимушено призупинив прийом вагітних та породіль, а більшість співробітників евакуювалися в безпечні місця.

Ми вирішили вивезти персонал і найцінніше обладнання, щоб воно не поїхало до росії. Я поїхав, а мій батько, який є гендиректором, залишився тут. І невеликим складом медиків, які були тут, вони продовжили надавати медичну допомогу пораненим. Потім батько почав збирати команду небайдужих медиків з різних куточків. Про це дізналися "Госпітальєри" і приїхали до нас,

– розповів чоловік.

Надалі, аж до повного припинення бойових дій на Київщині, заклад працював виключно у форматі прифронтового шпиталю для прийому поранених і надання їм первинної допомоги перед переводом в профільні медичні центри. Як тільки стало можливим, команда закладу приступила до ремонтних робіт, щоб розпочати прийом пацієнтів.

"Лелека", 7 вересня 2022 року / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Заклад став багатопрофільним медцентром: які послуги тепер тут будуть

До війни у закладі працювали 410 людей, сьогодні – 250. Як наслідок повномасштабної війни, як і в Україні, так і в Києві, зокрема, зменшилася і кількість вагітностей та пологів. Про це розповів генеральний директор МЦ "Лелека" Валерій Зукін.

Тому на базі пологового будинку відтепер запрацював повноцінний центр сучасної хірургії. Тут лікарі будуть не лише приймати пологи, але й проводити хірургічні операції різного профілю захворювань для дорослих.

Серед основних напрямків сучасного хірургічного центру "Лелека":

оперативна гінекологія та ендоскопія;

мамологія;

судинна хірургія (флебологія);

абдомінальна (лапароскопічна);

баріатрична, ендокринна та амбулаторна хірургії;

проктологічні та урологічні операції;

окрім того, розвиватиметься напрямок пластичної хірургії.



За перші два тижні війни в стінах "Лелеки" з’явилося на світ 26 діток / Фото 24 каналу, Аліни Туришин

Після запуску нового напрямку "Лелека" проводить безкоштовні операції для військових ЗСУ та їх родин, а також мешканців Горенки, Бучі, Ірпеня й Мощуна, що внаслідок ворожого вторгнення постраждали та опинилися у важких життєвих обставинах. У перелік безкоштовних послуг входять:

оперативні втручання при жовчнокам'яній хворобі;

лапароскопічні та відкриті операції при грижах (пупкова, пахова, післяопераційна, вентральна);

операції при діафрагмальній грижі;

операції при варикозі.

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Зауважимо, що пологовий будинок "Лелека" відчинив свої двері для пацієнтів у 2016 році. Це – сучасна медична установа, яка надає спеціалізовану висококваліфіковану допомогу та має сертифікат JCI – найпрестижнішу міжнародну систему акредитації медзакладів.