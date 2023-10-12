Недавні дослідження показали, що кожну годину, проведену у сидячому або лежачому стані, збільшує ризик розвитку метаболічного синдрому та діабету 2-го типу. Ці стани сприяють виникненню ішемічної хвороби серця, інфарктів і інсультів. Існують достовірні дані, що фізичні вправи можуть допомогти запобігти цим патологіям.

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Нове дослідження сидячої роботи

У новому дослідженні, яке очолював Ерік Наслунд, вчені наголошують на доступності рівня фізичної активності, який може покращити метаболізм та здоров'я будь-кому.

Протягом трьох тижнів науковці вивчали 16 добровольців, які мали ожиріння, вели малорухливий спосіб життя або займалися сидячою роботою. Учасників розділили на дві групи, одній з яких дали завдання зберігати регулярну фізичну активність. Кожні пів години фітнес-трекер надсилав сигнал активним учасникам, щоб вони здійснювали короткі перерви тривалістю у три хвилини на фізичні вправи низької або помірної інтенсивності, такі як ходьба або підйом сходами.

На початку та в кінці експерименту, учені збирали зразки крові для подальших аналізів і проводили тест на толерантність до глюкози. Крім того, протягом дослідження регулярно вимірювали рівень глюкози в крові добровольців.

Коротка фізична активність зменшує вплив сидячої роботи

У тих, хто робив короткі перерви на фізичну активність, виявили нижчий рівень цукру в крові та менше "поганого" холестерину в порівнянні з тими, хто цього не робив. Крім того, в групі, яка включала фізичну активність, спостерігали менше перепадів рівня глюкози в крові, що свідчить про поліпшення кровообігу. Ці фактори визначають маркери обміну речовин і загальне здоров'я серця.

Водночас вчені помітили, що ці короткі фізичні перерви не вплинули на показники, що належать до довгострокового поліпшення обміну речовин, такі як толерантність до глюкози або кількість жиру в м'язах. Автори дослідження вважають, що, ймовірно, такий рівень фізичної активності був недостатній для впливу на ці показники.