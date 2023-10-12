Недавние исследования показали, что каждый час, проведенный в сидячем или лежачем состоянии, увеличивает риск развития метаболического синдрома и диабета 2-го типа. Эти состояния способствуют возникновению ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов. Существуют достоверные данные, что физические упражнения могут помочь предотвратить эти патологии.

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Новое исследование сидячей работы

В новом исследовании, которое возглавлял Эрик Наслунд, ученые отмечают доступность уровня физической активности, который может улучшить метаболизм и здоровье любому.

В течение трех недель ученые изучали 16 добровольцев, которые ожирели, вели малоподвижный образ жизни или занимались сидячей работой. Участников разделили на две группы, одна из которых дала задачу сохранять регулярную физическую активность. Каждые полчаса фитнес-трекер посылал сигнал активным участникам, чтобы они совершали короткие перерывы продолжительностью в три минуты на физические упражнения низкой или умеренной интенсивности, такие как ходьба или подъем по лестнице.

В начале и в конце эксперимента ученые собирали образцы крови для дальнейших анализов и проводили тест на толерантность к глюкозе. Кроме того, в течение исследования регулярно измеряли уровень глюкозы в крови добровольцев.

Короткая физическая активность уменьшает влияние сидячей работы

У тех, кто делал короткие перерывы на физическую активность, обнаружили более низкий уровень сахара в крови и меньше "плохого" холестерина по сравнению с теми, кто этого не делал. Кроме того, в группе, включавшей физическую активность, наблюдалось меньше перепадов уровня глюкозы в крови, что свидетельствует об улучшении кровообращения. Эти факторы определяют маркеры обмена веществ и общее здоровье сердца.

Ученые заметили, что эти короткие физические перерывы не повлияли на показатели, относящиеся к долгосрочному улучшению обмена веществ, такие как толерантность к глюкозе или количество жира в мышцах. Авторы исследования считают, что, вероятно, такой уровень физической активности был недостаточным для воздействия на эти показатели.