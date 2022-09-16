Звіт є результатом дворічної роботи 28 провідних світових експертів у сфері державної політики, міжнародного управління, епідеміології, вакцинології, економіки, міжнародних фінансів, сталого розвитку та психічного здоров’я, а також консультацій з понад 100 іншими учасниками 11 глобальних ініціатив.

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Походження коронавірусу

Джерело походження SARS-CoV-2 залишається невідомим. Існують дві основні гіпотези. Перша передбачає, що вірус виник у дикій природі, або на звірофермі чи пташиному ринку – у місці, яке досі не визначене. Друга гіпотеза полягає в тому, що мала місце ситуація в ході дослідження вірусів, можливо, під час їхнього польового збору або витоку з лабораторії,

– йдеться в звіті.

Члени комісії дотримуються різних поглядів щодо ймовірностей тієї чи іншої причини, які потребують подальшого наукового дослідження.

Інші важливі висновки