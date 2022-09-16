Отчет является результатом двухлетней работы 28 ведущих мировых экспертов в сфере государственной политики, международного управления, эпидемиологии, вакцинологии, экономики, международных финансов, устойчивого развития и психического здоровья, а также консультаций с более чем 100 другими участниками 11 глобальных инициатив.

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Происхождение коронавируса

Источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным. Есть две главные гипотезы. Первая предполагает, что вирус возник в дикой природе, или на звероферме, или птичьем рынке – в месте, которое до сих пор не определено. Вторая гипотеза заключается в том, что имела место ситуация в ходе исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории,

– говорится в отчете.

Члены комиссии придерживаются разных взглядов на вероятности той или иной причины, требующие дальнейшего научного исследования.

Другие важные выводы