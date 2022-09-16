Отчет является результатом двухлетней работы 28 ведущих мировых экспертов в сфере государственной политики, международного управления, эпидемиологии, вакцинологии, экономики, международных финансов, устойчивого развития и психического здоровья, а также консультаций с более чем 100 другими участниками 11 глобальных инициатив.
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Происхождение коронавируса
Источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным. Есть две главные гипотезы. Первая предполагает, что вирус возник в дикой природе, или на звероферме, или птичьем рынке – в месте, которое до сих пор не определено. Вторая гипотеза заключается в том, что имела место ситуация в ходе исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории,
– говорится в отчете.
Члены комиссии придерживаются разных взглядов на вероятности той или иной причины, требующие дальнейшего научного исследования.
Другие важные выводы
- SARS-CoV-2 мог появиться при исследовании коронавирусов. Заражение могло произойти как от природного вируса, так и от измененного в лаборатории.
- Независимое, прозрачное и научно-обоснованное расследование биоинженерии вирусов SARS, которое велось перед вспышкой COVID-19, не было осуществлено. Экспертам не предоставили доступ к лабораторным компьютерам, базам данных, почтовой переписке институтов, которые занимались такими исследованиями.
- Исследовать профильные лаборатории США не удалось, как и изучить детали лабораторных работ в Ухане. Национальные институты здравоохранения США отказались раскрыть подробности исследований вирусов SARS.
- Всемирная организация здравоохранения была слишком осторожной и медленной по нескольким вопросам борьбы с распространением вируса. Так же действовали и многие правительства, особенно в странах Юго-Восточной Азии.
- Чтобы повысить способность мира реагировать на пандемии, комиссия призывает трансформировать ВОЗ и подкрепить ее путем значительного увеличения финансирования и большего участия глав государств, представляющих каждый регион, для лучшей поддержки принятия решений и действий, особенно по неотложным и противоречивым вопросам.
- В отчете также критикуется реакция разных государств на COVID-19, которая часто включала противоречивые рекомендации по здравоохранению и плохое внедрение мер в сфере здравоохранения и социальных мер, таких как ношение масок для лица и вакцинация.